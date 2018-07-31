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В Ефремове водитель автобуса украл более 9000 л топлива
Фото dp.ru.

В Ефремове водитель автобуса украл более 9000 л топлива

Общая сумма ущерба составила свыше 300 000 рублей.

Ефремовский районный суд признал виновным 31-летнего местного жителя по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере».

Мужчина работал водителем автобуса в ООО «АТП «Экспресс» и заправлялся дизельным топливом по корпоративной карте с суточным лимитом 275 л. В период с 12 апреля 2015 года по 6 марта 2016 года он присваивал топливо себе, пользуясь картой на различных автозаправках. Таким образом злоумышленник присвоил 9129 л дизельного топлива на сумму 307 043,3 рубля.

Во время заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, однако ущерб не возместил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, мужчине назначен штраф — 120 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:54 +2
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Место
ЕфремовТульская область

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