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Рядом с градирней «Тулачермета» произошел пожар
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Рядом с градирней «Тулачермета» произошел пожар

Возгорание потушили до прибытия пожарных.

Сегодня, 31 июля, в 13.24 в службу спасения сообщили о задымлении в районе реконструируемой градирни, расположенной на территории «Тулачермета».

– На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии было установлено, что возгорание уже ликвидировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорели стеновые панели.

Как стало известно Myslo, по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении газосварочных работ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +2
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