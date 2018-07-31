Рядом с градирней «Тулачермета» произошел пожар

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 31 июля, в 13.24 в службу спасения сообщили о задымлении в районе реконструируемой градирни, расположенной на территории «Тулачермета».

– На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии было установлено, что возгорание уже ликвидировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорели стеновые панели.

Как стало известно Myslo, по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении газосварочных работ.