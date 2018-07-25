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В Ясногорском районе сотрудники МЧС ликвидировали чумных свиней

В Ясногорском районе сотрудники МЧС ликвидировали чумных свиней

Заражённые животные были умерщвлены, а их останки – уничтожены.

В «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о том, что в личном подсобном хозяйстве деревни Бураково Ясногорского района девять животных заражены африканской чумой свиней. Всего в хозяйстве содержалось 59 голов свиней.

Специалисты проводят комплекс мероприятий по недопущению распространения заболевания в соответствии с ветеринарными правилами. Под контролем ветеринарных специалистов заражённые животные умерщвлены бескровным методом, трупы сожжены, пепел сброшен в яму, засыпан хлорной известью и землей, а место кремации продезинфицировано. 

На въезде в населенный пункт и на территорию свинофермы организованы санитарные посты. Опасности для людей и домашних животных нет. В мероприятиях была задействована группа «Ясногорского межрайонного объединения ветеринарии» и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона – всего 12 человек.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:09 0
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