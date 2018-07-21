В результате ДТП на трассе в Тульской области сгорел водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около часа ночи на 164-м км трассы М-2 «Крым», где столкнулись «Хендай» и «Тойота-Королла». От удара оба автомобиля загорелись.

Очевидцы сообщили в службу спасения, ГИБДД и скорую.

В результате ДТП пассажир «Тойоты"серьезно пострадал, он госпитализирован в больницу с ожогами и другими травмами. Водитель машины погиб, у него также были значительные ожоги. Обоих медики обнаружили рядом с машиной. При каких обстоятельствах они оказались рядом с транспортным средством — установят в ходе проверки.

При этом в «Хендай» никто не пострадал.