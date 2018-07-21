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В результате ДТП на трассе в Тульской области сгорел водитель

В результате ДТП на трассе в Тульской области сгорел водитель

Пассажир машины серьезно пострадал и доставлен в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около часа ночи на 164-м км трассы М-2 «Крым», где столкнулись «Хендай» и «Тойота-Королла». От удара оба автомобиля загорелись.
 
Очевидцы сообщили в службу спасения, ГИБДД и скорую.
 
В результате ДТП пассажир «Тойоты"серьезно пострадал, он госпитализирован в больницу с ожогами и другими травмами. Водитель машины погиб, у него также были значительные ожоги. Обоих медики обнаружили рядом с машиной. При каких обстоятельствах они оказались рядом с транспортным средством — установят в ходе проверки.
 
При этом в «Хендай» никто не пострадал.
 
Также пока не известны обстоятельства ДТП, это будет установлено позже.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:55 +2
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Тульская областьтрасса М2 Крым

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