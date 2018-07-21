Нетрезвая тулячка угрожала застрелить из ружья знакомого
Инцидент произошел на школьном дворе.
В мировом суде Зареченского района Тулы в понедельник будет рассмотрено уголовное дело Н. Сорокиной Н.Н. Женщина обвиняется в угрозе убийством и избиении мужчины.
Произошел инцидент на территории школы в Зареченском округе. Сорокина, будучи нетрезва и держа в руках ружье, направила ствол оружия в голову знакомого и заявила, что убьет его. После она ударила мужчину ружьем по локтю. Судмедэкспертиза квалифицировала травму как легкий вред здоровью.
В судебном заседании Сорокина вину свою признала частично: не
отрицала факт угрозы убийством, при этом пояснила, что ударов ружьем не было.
Открытое судебное заседание по делу назначено на 24 июля 2018 года в 14 час. 30 мин., в помещении судебного участка №54 Зареченского судебного района Тулы.
Женщина ранее уже была судима – за публичное оскорбление
представителей власти. Эта судимость не погашена.
СПРАВКА
Часть 1 ст.119 УК РФ в качестве наказания предусматривает обязательные работы на срок до 480
часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо
арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Санкция ч.2 ст.115 УК РФ предусматривает в качестве наказания обязательные работы на срок до 360
часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо
принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до
2 лет.
(По информации Зареченского районного суда г.Тулы)
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