Тулячка накопила 24 штрафа ГИБДД и лишилась права распоряжаться своими иномарками

У судебных приставов Советского района находились исполнительные производства о взыскании с женщины долгов по штрафам на общую сумму более 20 тыс. рублей.

Автоледи обязанность погасить задолженность игнорировала. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих женщине автомобилей: Lexus, Mercedes-Benz и Hyundai Creta. Этот запрет предполагает невозможность владельцу распоряжаться данным имуществом, но сохраняет право пользования.

Когда должница запланировала продать один из автомобилей, то не смогла этого сделать.

Запрет мог быть снят только после полного погашения долгов, поэтому женщина выплатила долги по всем 24 штрафам ГИБДД — на общую сумму более 20 тысяч рублей.