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Какой город в Тульской области самый зеленый?

Какой город в Тульской области самый зеленый?

Согласно «Индексу качества городской среды», только у Липок всё в порядке, у остальных с озеленением проблемы. И не только с ним.

«Индекс качества городской среды» – это инструмент изучения состояния населённых пунктов и их слабых мест, разработанный специалистами КБ «Стрелка». Они обследовали все 1112 городов России, в том числе и все города Тульской области.

Итоговый балл каждого города формируется из показателей по шести типам пространств:

- жильё и прилегающие пространства,

- уличная инфраструктура,

- озеленение и водные пространства,

- социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства,

- общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства,

- общегородское пространство.

А каждое пространство оценивается по пяти критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды.

В зависимости от итогового балла получается оценка города: «плохо» (0–150 баллов), «удовлетворительно» (151–200), «хорошо» (201–250) и «исключительно» (251–300).

Тула оказалась в середнячках – 157 баллов, что означает удовлетворительное состояние городской среды. Слабое место города оружейников – озеленение и водные пространства. По этому критерию мы имеем всего 38% от максимально возможного.

Что касается наших соседей, то от нас отстают Рязань (147 баллов, 30% по критерию озеленения), Калуга (136 баллов, 24% по критерию озеленения), Липецк (150 баллов, 30% по критерию озеленения)

Опередили Орел (165 баллов, но 34% по критерию озеленения) и Москва (214 баллов и 64% по критерию озеленения).

Что касается городов Тульской области, то самыми зелеными оказались Липки, Венев, Советск и Киреевск.

Неудовлетворительное состояние городской среды показало большинство населенных пунктов региона:

Алексин (141 балл, 47% критерий озеленения), Белев (140 баллов, 47%), Богородицк (131 балл, 46%), Донской (122 балла, 28%), Ефремов (141 балл, 47%), Кимовск (140 баллов, 47%), Новомосковск (138 баллов, 32%), Плавск (136 баллов, 36%), Советск (137 баллов, 54%), Суворов (125 баллов, 36%), Узловая (134 балла, 20%), Чекалин (135 баллов, 38%), Щекино (137 баллов, 26%), Ясногорск (133 балла, 32%).

В удовлетворительном состоянии городская среда признана, кроме Тулы, еще в Веневе (150 баллов, 50% критерий озеленения), Болохово (153 балла, 46%), Киреевске (156 баллов, 50%) и Липках (163 балла и 60%).

Индекс качества городской среды поможет городам определить свои болевые точки, чтобы дать старт обновлению и отслеживать эффективность программ развития. Исследование реализуется в рамках Программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка» как часть национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:11 0
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