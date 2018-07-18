Туляков приглашают на экскурсию по городу. График работы экскурсионного автобуса в ближайшие выходные:

21 июля (суббота) — 12.00;

22 июля (воскресенье) — 12.00.

Отправление от парковки возле музея самоваров. Стоимость экскурсии составляет 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (Тула, пр. Ленина, 27) или за 10 минут до отправки в автобусе.

Автобус проследует от музея самоваров автобус в одну из самых старых частей города — Заречье. По ходу экскурсии можно будет увидеть выставку военной техники перед музеем оружия, храм XVIII века, который туляки прозвали «Никола богатый», исторические особняки купцов по улице Миллионной, памятник герою русско-японской войны адмиралу В. Ф. Рудневу , необычный мемориал «Защитникам неба Отечества».

Одной из наиболее интересных частей экскурсии станет путешествие по родовой усадьбе А. С. Хомякова — известного славянофила, философа, поэта и общественного деятеля. Все желающие смогут побывать на экскурсии по дому XVIII века, прогуляться в парке с каскадными прудами, посетить действующий Храм во имя Сретения Господня и увезти на память приятные сувениры, сделанные собственными руками.

Программа рассчитана на 2,5 часа, в стоимость включены проезд с гидом, обзорная экскурсия по ходу движения, посещение усадьбы и памятный сувенир.