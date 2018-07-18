Туляков приглашают на экскурсию по городу
В связи с большим количеством желающих организаторы рекомендуют билеты брать заранее.
Туляков приглашают на экскурсию по городу. График работы экскурсионного автобуса в ближайшие выходные:
- 21 июля (суббота) — 12.00;
- 22 июля (воскресенье) — 12.00.
Отправление от парковки возле музея самоваров. Стоимость экскурсии составляет 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (Тула, пр. Ленина, 27) или за 10 минут до отправки в автобусе.
Автобус проследует от музея самоваров автобус в одну из самых старых частей города — Заречье. По ходу экскурсии можно будет увидеть выставку военной техники перед музеем оружия, храм XVIII века, который туляки прозвали «Никола богатый», исторические особняки купцов по улице Миллионной, памятник герою русско-японской войны адмиралу
Одной из наиболее интересных частей экскурсии станет путешествие по родовой усадьбе
Программа рассчитана на 2,5 часа, в стоимость включены проезд с гидом, обзорная экскурсия по ходу движения, посещение усадьбы и памятный сувенир.