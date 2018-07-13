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Похищенный орловский бизнесмен освобожден в Тульской области

Похищенный орловский бизнесмен освобожден в Тульской области

Угрозы его жизни и здоровью не имеется.

В ходе тщательно спланированной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Сергея Будагова.
 
В настоящее время он освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
Лица, причастные к похищению Будагова, задержаны.
Следственно-оперативная группа сейчас продолжает работать на месте, где злоумышленники удерживали бизнесмена. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
 
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.
 
Спецоперацию планировали и осуществляли следственные органы СК РФ по Орловской области, сотрудники МВД России, УФСБ России, УМВД России по Орловской и Тульской областям с участием СОБР Росгвардии по Тульской области.
 
Напомним, 67-летнего Сергея Будагова неизвестные похитили, когда он 10 июля ехал на работу мимо садоводческого товарищества в Заводском районе Орла. Водителя бизнесмена злоумышленники связали и посадили в машину. Затем сели за руль «Лексуса» и, угрожая оружием, увезли Будагова. Доехав до кладбища, похитители выкинули там водителя, а бизнесмена увезли.
 
Похищению предшествовало публичное заявление Будагова вернуть в Орловскую область зарегистрированный в Тульской области агрохолдинг «Орловская нива».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:53 +1
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ТулаОрловская область

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