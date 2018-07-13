Похищенный орловский бизнесмен освобожден в Тульской области

Угрозы его жизни и здоровью не имеется.

В ходе тщательно спланированной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Сергея Будагова.

В настоящее время он освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Лица, причастные к похищению Будагова, задержаны.

Следственно-оперативная группа сейчас продолжает работать на месте, где злоумышленники удерживали бизнесмена. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.

Спецоперацию планировали и осуществляли следственные органы СК РФ по Орловской области, сотрудники МВД России, УФСБ России, УМВД России по Орловской и Тульской областям с участием СОБР Росгвардии по Тульской области.

Напомним, 67-летнего Сергея Будагова неизвестные похитили, когда он 10 июля ехал на работу мимо садоводческого товарищества в Заводском районе Орла. Водителя бизнесмена злоумышленники связали и посадили в машину. Затем сели за руль «Лексуса» и, угрожая оружием, увезли Будагова. Доехав до кладбища, похитители выкинули там водителя, а бизнесмена увезли.

Похищению предшествовало публичное заявление Будагова вернуть в Орловскую область зарегистрированный в Тульской области агрохолдинг «Орловская нива».