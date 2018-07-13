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На Косой Горе ночью сгорела «Шкода»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На Косой Горе ночью сгорела «Шкода»

К счастью, никто не пострадал.

13 июля в 1.27 в службу спасения сообщили о возгорании легкового автомобиля «Шкода Румстер», расположенного в поселке Косая Гора на улице Пушкина.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарный расчет прибыл на место происшествия в 1.38.

Спустя четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорели салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие и сгорели колеса.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:38 +2
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