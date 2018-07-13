Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На Косой Горе ночью сгорела «Шкода»
К счастью, никто не пострадал.
13 июля в 1.27 в службу спасения сообщили о возгорании легкового автомобиля «Шкода Румстер», расположенного в поселке Косая Гора на улице Пушкина.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарный расчет прибыл на место происшествия в 1.38.
Спустя четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорели салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие и сгорели колеса.
Причина пожара устанавливается.
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