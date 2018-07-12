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Погода в Туле 13 июля: дождь с грозой, ветер и жара
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 13 июля: дождь с грозой, ветер и жара

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм), местами гроза.

Ветер северной четверти 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду.  Температура воздуха по области ночью – до +17 градусов, днём – от +24 до +29°С. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 −1
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