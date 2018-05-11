В Киреевском районе «бесправный» водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 мая в 21.00 на 20-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» (Киреевский район) 28-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево.

Отметим, что водитель ранее был лишен прав.

В аварии пострадал водитель и его пассажир. Пострадавших с различными травмами были госпитализированы.