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В мае в Оружейном переулке Тулы запретят парковку и движение транспорта

В мае в Оружейном переулке Тулы запретят парковку и движение транспорта

Это связано с празднованием Дня Победы и Международного дня музеев.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, на подъезде к городскому Музею оружия, в Оружейном переулке будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение транспорта.

Это связано с проведением Тульским государственным музеем оружия 9 мая мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения также будут введены и в Международный день музеев – 19 мая. Оружейный переулок будет закрыт для транспорта в следующие периоды:

  • 9 мая, с 10.00 до 23.00,
  • 19 мая, с 10.00 до 0.00.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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ТулаОружейный переулок

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