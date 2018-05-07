В мае в Оружейном переулке Тулы запретят парковку и движение транспорта

Это связано с празднованием Дня Победы и Международного дня музеев.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, на подъезде к городскому Музею оружия, в Оружейном переулке будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение транспорта.

Это связано с проведением Тульским государственным музеем оружия 9 мая мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения также будут введены и в Международный день музеев – 19 мая. Оружейный переулок будет закрыт для транспорта в следующие периоды: