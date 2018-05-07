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Туляк взял в заложники ребёнка: во время штурма злоумышленник был ранен
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Туляк взял в заложники ребёнка: во время штурма злоумышленник был ранен

Мужчина угрожал убить собственную дочь. Сейчас девочка в безопасности.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 30-летний житель села Хрущёво удерживает в доме собственную полуторагодовалую дочь и угрожает её убить.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, на место происшествия незамедлительно были направлены полицейские. С мужчиной, предположительно находившимся в состоянии наркотического опьянения, велись переговоры, однако он на контакт не пошел.

По словам помощника начальника Управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ Ольги Асцатуровой, силовиками было принято решение о проведении операции по освобождению ребенка силами бойцов ОМОНа и СОБРа. Девочка в безопасности, её жизни ничто не угрожает. Злоумышленник был ранен и обезврежен.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, причиной произошедшего стала семейная ссора: после перепалки с женой мужчина приставил нож к горлу ребенка и потребовал, чтобы супруга вернулась к нему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника», проводятся необходимые следственные действия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:32 +2
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