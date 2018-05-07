Председатель Попечительского совета АЮР стал кандидатом на пост премьер-министра

Кандидатура Дмитрия Медведева будет рассмотрена депутатами Госдумы во вторник, 8 мая.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру председателя Попечительского совета Ассоциации Юристов России Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

В соответствии с пунктом «А» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем Правительства Российской Федерации.

Депутаты рассмотрят кандидатуру Дмитрия Медведева на ближайшем заседании, которое состоится во вторник, 8 мая.