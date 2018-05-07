В Тульской области за неделю от укусов клещей пострадали более 70 человек

Случаи зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Новомосковском, Ефремовском, Щекинском районах и в Туле.

За неделю (с 30 апреля по 6 мая) по факту присасывания клещей в больницы Тульской области обратилось 76 человек (в том числе 14 детей).

Всего с начала сезона с укусами обратилось 116 человек (из них 36 детей), что практически на уровне аналогичного периода 2017 года. Такие случаи зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Новомосковском, Ефремовском, Щекинском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях.

Исследовано 49 проб клещей снятых с людей и 45 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 23,4%, анаплазмой – 3,2%.

Проведены акарицидные обработки 98,3 га территории Тульской области, в том числе 39,8 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща следует обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение для его удаления. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.