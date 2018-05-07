новости
новости
Регистрация
В Туле презентовали очередной рейтинг управляющих компаний
Фото из архива Myslo.

В Туле презентовали очередной рейтинг управляющих компаний

7 мая руководитель Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин рассказал о том, как распределились места в весеннем рейтинге ЖКХ.

В новый рейтинг вошли 163 управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома.

Традиционно все тульские УК разделены на три группы: зеленый сектор — лучшие (26 УК), желтый сектор — середнячки (110 УК) и красный сектор — худшие УК (27 организаций).

В отношении четырех УК в Тульской области проводится процедура банкротства:

  • ООО «УК Товарковское» (Богородицкий район),
  • МП «Сервис» (Богородицкий район),
  • УК «Одоев» (Одоевский район),
  • УК «Зеленый город» (Тула).

Четыре фирмы попали под уголовное преследование (должностные лица): «Наш дом», «ОМД», «УК Домсервис», «Косогорское ЖКХ».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин отметил, что этот рейтинги сильно отличается от предыдущих. Требования ужесточились:

  1. Теперь учитываются жалобы на УК не за календарный год, а фактически. То есть при составлении рейтинга учитывались жалобы с апреля 2017 года по апрель 2018-го.

    – Это не позволяет УК расхолаживаться и постоянно держит их в тонусе, — пояснил Бирюлин.
  2. Исключен из рейтинга единый платежный документ и отсутствие по нему долгов.

    – Большинство домов уже перешли на прямые расчёты с ресурсниками, поэтому неправильно оценивать деятельность УК по документу, за который она не отвечает, — добавил Бирюлин.

    При этом в зоне ответственности УК осталось перечисление ресурсникам платы за ОДН. Дисциплинированность жилищников в этой части также учитывается в рейтинге.
  3. Ужесточен критерий «Неисполнение предписаний ГЖИ» — имеются в виду те, которые подтвердил суд. В этом случае у УК забирают сразу пять баллов из рейтинга.
  4. Новый критерий: наличие дисквалификации или судимости у руководителя.

    — По решению суда за год были дисквалифицированы четыре руководителя УК в Киреевске и Щекино. Это сразу минус 20 баллов из рейтинга, — рассказал Бирюлин. – Что касается судимости, то даже если приговор не связан с лишением свободы, то в рейтинге этот факт указывается. Так, например, руководитель УК ОМД был оштрафован судом.
  5. Раскрытие информации.

    — Теперь все УК обязаны раскрывать информацию о своей работе на портале ГИС ЖКХ. Но поскольку туляки привыкли получать информацию на портале «Реформа ЖКХ», то, чтобы получить полные баллы за раскрытие информации, ее нужно публиковать на обоих порталах, — сказал Бирюлин.
  6. Двойные квитанции.

    При их наличии из рейтинга УК вычитаются 30 баллов. Руководитель ГЖИ отметил, что при получении двух квитанций жителям стоит обращаться в ГЖИ. В случае оплаты одной из них жители далее не несут ответственности.

Также Алексей Бирюлин рассказал о нововведениях в лицензировании деятельности УК. Так, после 1 июля в Тульской области не должно остаться ни одной УК-двойника. Право оставить имя в случае одинаковых останется за той, которая зарегистрировалась раньше.

Также УК теперь обязаны хранить данные об обращениях жителей в течение трех лет. Даже если обращение поступает по телефону, сотрудники должны его фиксировать в специальном журнале.

Оба требования прописаны в правилах лицензирования, и за их нарушение УК грозит многотысячный штраф.

Также он добавил, что при формировании рейтинга был ужесточен контроль неисполненных предписаний Госжилинспекции: за каждое невыполненное предписание управляющая компания лишается пяти баллов. За дисквалификацию руководителя фирмы организация лишается 20 баллов.

рейтинг УК

Картинка увеличивается по клику:

Изменения порядка лицензирования уК

Согласно изменениям в Жилищном кодексе РФ, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД будет выдаваться не бессрочно, а на пять лет. В перечень лицензионных требований добавлен
пункт о запрете на использование тождественного или схожего до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата
с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД возникло ранее.

Лицензиаты, не соответствующие указанному требованию, в течение шести месяцев обязаны внести изменения в свои учредительные документы.
В случае вступления в законную силу решения суда о признании лицензиата банкротом по решению ГЖИ из реестра лицензий исключаются сведения
обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению.

Если в течение шести месяцев с момента получения лицензии в ней будут отсутствовать сведения хотя бы об одном МКД в управлении, лицензия будет аннулирована.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
управляющие компаниирейтингУК
Люди
Алексей Бирюлин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Турнир по каратэ в Туле: искусство скорости и точности
Турнир по каратэ в Туле: искусство скорости и точности
ДТП в Туле: водитель сбежал, оставив в машине пострадавшего ребенка
ДТП в Туле: водитель сбежал, оставив в машине пострадавшего ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.