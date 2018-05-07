В Туле презентовали очередной рейтинг управляющих компаний

Фото из архива Myslo.

7 мая руководитель Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин рассказал о том, как распределились места в весеннем рейтинге ЖКХ.

В новый рейтинг вошли 163 управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома.

Традиционно все тульские УК разделены на три группы: зеленый сектор — лучшие (26 УК), желтый сектор — середнячки (110 УК) и красный сектор — худшие УК (27 организаций).

В отношении четырех УК в Тульской области проводится процедура банкротства:

ООО «УК Товарковское» (Богородицкий район),

МП «Сервис» (Богородицкий район),

УК «Одоев» (Одоевский район),

УК «Зеленый город» (Тула).

Четыре фирмы попали под уголовное преследование (должностные лица): «Наш дом», «ОМД», «УК Домсервис», «Косогорское ЖКХ».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин отметил, что этот рейтинги сильно отличается от предыдущих. Требования ужесточились:

Теперь учитываются жалобы на УК не за календарный год, а фактически. То есть при составлении рейтинга учитывались жалобы с апреля 2017 года по апрель 2018-го.



– Это не позволяет УК расхолаживаться и постоянно держит их в тонусе, — пояснил Бирюлин. Исключен из рейтинга единый платежный документ и отсутствие по нему долгов.



– Большинство домов уже перешли на прямые расчёты с ресурсниками, поэтому неправильно оценивать деятельность УК по документу, за который она не отвечает, — добавил Бирюлин.



При этом в зоне ответственности УК осталось перечисление ресурсникам платы за ОДН. Дисциплинированность жилищников в этой части также учитывается в рейтинге. Ужесточен критерий «Неисполнение предписаний ГЖИ» — имеются в виду те, которые подтвердил суд. В этом случае у УК забирают сразу пять баллов из рейтинга. Новый критерий: наличие дисквалификации или судимости у руководителя.



— По решению суда за год были дисквалифицированы четыре руководителя УК в Киреевске и Щекино. Это сразу минус 20 баллов из рейтинга, — рассказал Бирюлин. – Что касается судимости, то даже если приговор не связан с лишением свободы, то в рейтинге этот факт указывается. Так, например, руководитель УК ОМД был оштрафован судом. Раскрытие информации.



— Теперь все УК обязаны раскрывать информацию о своей работе на портале ГИС ЖКХ. Но поскольку туляки привыкли получать информацию на портале «Реформа ЖКХ», то, чтобы получить полные баллы за раскрытие информации, ее нужно публиковать на обоих порталах, — сказал Бирюлин. Двойные квитанции.



При их наличии из рейтинга УК вычитаются 30 баллов. Руководитель ГЖИ отметил, что при получении двух квитанций жителям стоит обращаться в ГЖИ. В случае оплаты одной из них жители далее не несут ответственности.

Также Алексей Бирюлин рассказал о нововведениях в лицензировании деятельности УК. Так , после 1 июля в Тульской области не должно остаться ни одной УК-двойника. Право оставить имя в случае одинаковых останется за той, которая зарегистрировалась раньше.

Также УК теперь обязаны хранить данные об обращениях жителей в течение трех лет. Даже если обращение поступает по телефону, сотрудники должны его фиксировать в специальном журнале.

Оба требования прописаны в правилах лицензирования, и за их нарушение УК грозит многотысячный штраф.

Также он добавил, что при формировании рейтинга был ужесточен контроль неисполненных предписаний Госжилинспекции: за каждое невыполненное предписание управляющая компания лишается пяти баллов. За дисквалификацию руководителя фирмы организация лишается 20 баллов.

рейтинг УК

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Изменения порядка лицензирования уК

Согласно изменениям в Жилищном кодексе РФ, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД будет выдаваться не бессрочно, а на пять лет. В перечень лицензионных требований добавлен

пункт о запрете на использование тождественного или схожего до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата

с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД возникло ранее.

Лицензиаты, не соответствующие указанному требованию, в течение шести месяцев обязаны внести изменения в свои учредительные документы.

В случае вступления в законную силу решения суда о признании лицензиата банкротом по решению ГЖИ из реестра лицензий исключаются сведения

обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению.

Если в течение шести месяцев с момента получения лицензии в ней будут отсутствовать сведения хотя бы об одном МКД в управлении, лицензия будет аннулирована.