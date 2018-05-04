За неделю в Тульской области шесть детей выпали из окон

Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, зачастую такие случаи происходят в благополучных семьях.

С наступлением жаркой погоды ежегодно происходят случаи падения детей из окон. Как правило, это дети двух-семи лет.

Ясногорске и За минувшую неделю подобные случаи произошли в Ефремове Туле . Пятеро находятся в больнице, а девочка трех лет погибла от полученных травм.

– Как правило, это случается в благополучных семьях, у которых есть возможность создать безопасные условия для детей. Я всех родителей настоятельно призываю соблюдать простые правила: не оставлять детей одних в комнате и даже в квартире с открытым окном — москитные сетки не уберегут от падения; не ставить рядом с открытым окном мебель, по которой можно забраться на подоконник; установить специальные блокираторы, предотвращающие случайное открывание окна, — отметила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Она рассказала, что в таких случаях родители халатно относятся к своим обязанностям, оставляя детей без присмотра.

Итог печален: если дети выживают, то получают очень серьезные травмы, иногда приводящие к инвалидности.

– Нет ничего страшнее смерти ребенка! Но я хочу напомнить, что для родителей также предусмотрена административная и уголовная ответственность в таких случаях, — напомнила она.

По всем случаям в Тульской области в настоящее время проводится проверка.