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В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Корольков

В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Корольков

Ему было 94 года.

На 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Никифорович Корольков. Об этом сообщили в городской администрации.

 

В 18 лет Василий Корольков был призван на фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. После ранения направлен в пехотные войска, командиром стрелкового взвода, на Курскую дугу. Освобождал Козельск, Хотынец, Карачев, Брянск, Пушкинские горы, Белоруссию, Курляндию, форсировал реки Навлю, реку Великую, Десну. Являлся очевидцем и участником обороны Тулы и области.

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Красная Звезда», орденом Великой Отечественной войны I степени.

После войны служил в Туле на Клоковском аэродроме, затем — в Москве на Центральном правительственном аэродроме им. Фрунзе. Экстерном закончил Сталинградское военно-авиационное училище, служил в составе Северной группы войск, в Закавказском военном округе, выполнял интернациональный долг в локальных боевых операциях в составе Центральной группы войск. Общий воинский стаж составил 28 лет.

Более 20 лет Василий Никифорович проработал учителем в средней школе №1 города Тулы. Одним из первых в 70-е годы оборудовал тир, в котором обучались стрельбе школьники и молодежь. По его инициативе был создан и оснащен автомобильный класс. Корольков возглавлял методическое объединение преподавателей военного дела. Был в числе организаторов военно-спортивных игр.

На заслуженном отдыхе ветеран вел большую общественную работу в Совете ветеранов, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи.

За большие заслуги перед Родиной и Тулой Василий Никифорович Корольков удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 +5
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