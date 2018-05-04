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В Узловой пенсионерка отдала телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

В Узловой пенсионерка отдала телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Неизвестный, представившись сыном пожилой женщины, сообщил ей, что стал виновником серьёзного ДТП.

В дежурную часть отдела полиции по Узловскому району обратилась 70-летняя жительница райцентра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Пенсионерка рассказала, что на домашний телефон ей позвонил неизвестный и сказал, что её сын попал в ДТП и получил перелом челюсти.

После этого телефон взял другой мужчина, представившийся сыном потерпевшей. Он пояснил, что является виновником аварии и попросил у женщины 150 тысяч рублей, чтобы «уладить вопрос». Мужчина говорил с сильным дефектом речи, поэтому пенсионерка подумала, что действительно общается с сыном и согласилась передать деньги. Затем  к потерпевшей приехал неизвестный мужчина, которому она передала 150 тысяч рублей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативниками проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию преступников.

УМВД России по Тульской области просит граждан быть внимательными при подобных звонках с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег. Следует незамедлительно перезвонить на личный номер родственников или знакомых, проверить информацию, а при обнаружении признаков мошенничества – сразу обращаться в полицию.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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Тульская областьУзловая

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