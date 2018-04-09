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В Тульской области пенсионерке дважды поставили неправильный диагноз: она скончалась

В Тульской области пенсионерке дважды поставили неправильный диагноз: она скончалась

На скамью подсудимых сядут двое фельдшеров.

24-летняя фельдшер ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», а также 25-летняя фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи поликлинического отделения № 1 филиала № 3 обвиняются в ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 15 августа 2017 года ночью 66-летняя жительница Новомосковска вызвала бригаду скорой помощи в связи с плохим самочувствием. Фельдшер осмотрела женщину и приняла жалобы на состояние здоровья. Накануне пациентка также обращалась с аналогичными жалобами в отделение скорой помощи.

- В нарушение требований своей должностной инструкции, кроме визуального осмотра, аускультации, электрокардиографического исследования и формального принятия жалоб женщины на состояние фельдшер не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий для установления точного диагноза, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По информации ведомства, медик проигнорировала жалобы пациентки на стойкость болевого синдрома в грудной клетке и появление болей в правой лопатке, прогрессирование заболевания на протяжении 5 дней и др. Фельдшер не выявила признаки, указывающие на ишемическое повреждение миокарда и начинающийся инфаркт.

Недооценив тяжесть состояния пенсионерки, медик выставила ей неправильный диагноз — остеохондроз. Женщину не госпитализировали.

На следующий день к пациентке пришла фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи. Медик поставила больной новый диагноз — цервикалгия.

19 августа 2017 года пенсионерка скончалась от инфаркта миокарда, который не был вовремя диагностирован на этапе обращения за медицинской помощью 15 и 16 августа.

Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:42 +1
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