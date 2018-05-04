новости
новости
Регистрация
Фото из архива MySlo

Выходные в Тульской области будут тёплыми, но дождливыми

Ожидается слабый ветер и пониженное атмосферное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие два дня в регионе будет тепло – ночью температура будет держаться в пределах +15 градусов, а днём воздух прогреется до +28.

В субботу будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь (до 1 мм), а в воскресенье туляков ждёт пасмурная погода и довольно сильные осадки – до 17 мм.

Ветер – до пяти метров в секунду, переменный. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в ТулеПрогноз погодыпогода в Тульской областиПогода на выходных
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске осудят фельдшеров, отправивших умирать пенсионерку с инфарктом
В Новомосковске осудят фельдшеров, отправивших умирать пенсионерку с инфарктом
В Белевском районе поисковики нашли останки девяти красноармейцев
В Белевском районе поисковики нашли останки девяти красноармейцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.