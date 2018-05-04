Выходные в Тульской области будут тёплыми, но дождливыми

Фото из архива MySlo

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие два дня в регионе будет тепло – ночью температура будет держаться в пределах +15 градусов, а днём воздух прогреется до +28.

В субботу будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь (до 1 мм), а в воскресенье туляков ждёт пасмурная погода и довольно сильные осадки – до 17 мм.

Ветер – до пяти метров в секунду, переменный. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.