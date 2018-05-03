В Тульской области «бесправный» мотоциклист попал в ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

2 мая в 20.30 на 294-м километре автодороги М-4 «Дон» 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Лидер», предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в сетку ограждения и опрокинулся.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что парень не имеет права управления транспортными средствами.

Мотоциклиста с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.