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В Тульской области «бесправный» мотоциклист попал в ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «бесправный» мотоциклист попал в ДТП

17-летнего парня госпитализировали.

2 мая в 20.30 на 294-м километре автодороги М-4 «Дон» 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Лидер», предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в сетку ограждения и опрокинулся.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что парень не имеет права управления транспортными средствами.

Мотоциклиста с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:38 0
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