В Туле на некоторых улицах ограничат скорость движения транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в пос. Харино и пос. Михалково будет ограничена до 40 км/ч максимальная скорость движения транспортных средств.

Также в целях исключения движения грузового транспорта на улицах Тулы принято решение об установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. Генерала Маргелова, от д. №1.

Вышеуказанные изменения будет введены в действие с 23 июня 2018 года.