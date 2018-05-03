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В Туле на некоторых улицах ограничат скорость движения транспорта

В Туле на некоторых улицах ограничат скорость движения транспорта

Подробности – в нашей статье.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в пос. Харино и пос. Михалково будет ограничена до 40 км/ч максимальная скорость движения транспортных средств.

Также в целях исключения движения грузового транспорта на улицах Тулы принято решение об установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. Генерала Маргелова, от д. №1.

Вышеуказанные изменения будет введены в действие с 23 июня 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 +2
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