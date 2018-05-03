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Юные тульские волейболистки стали серебряными призерами турнира в Калуге

Юные тульские волейболистки стали серебряными призерами турнира в Калуге

Для девчонок это были первые выездные соревнования.

В Калуге прошло открытое первенство города по волейболу среди девочек до 10 лет. В турнире играли шесть команд 2008-2009 г. р. из Санкт-Петербурга, Обнинска, Тулы (СШ «Игровые виды спорта») и Калуги.

В течение трех дней юные волейболистки боролись за звание победителей. Несмотря на то, что для наших девочек это первые выездные соревнования, они проявили спортивный характер и заняли второе место, уступив только лидерам турнира — команде специализированной спортивной школы олимпийского резерва из Обнинска.

Тренер Дмитрий Михайлович Кутузов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +4
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