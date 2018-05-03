Тулячка пыталась украсть продукты из супермаркета

1 мая в одном из супермаркетов Тулы, расположенном в Пролетарском районе, сработала тревожная сигнализация. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Выяснилось, что 36-летняя тулячка пыталась пронести через кассу неоплаченные продукты питания. Гражданка была задержана и передана следственно-оперативной группе.

На следующий день в Донском на улице Кирова сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, срезавших телефонный кабель со стены дома. Подозреваемых, мужчин 37 и 44 лет, поймали с поличным. В настоящее время по данному факту проводится проверка.