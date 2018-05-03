В Туле началась подготовка к кинофестивалю комедий «Улыбнись, Россия»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В программе будут представлены не только отечественные, но и зарубежные картины.

В областном центре состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке и проведению XIX открытого российского фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!», который пройдет с 3 по 9 ноября.

Президент фестиваля, кинорежиссер, народная артистка России Алла Сурикова сообщила, что фестивальную программу войдут новые отечественные комедийные фильмы и зарубежные киноленты.

В конце кинематографистам будут вручены премии «За вклад в чувство юмора страны», «За вклад в комедию», «За все хорошее», «За юмор в музыке», а зрители выберут лучшую картину года.

Участники заседания обсудили программу мероприятия, в которой предусмотрены творческие встречи с актерами и режиссерами, лекции по киноискусству, мастер-классы, дискуссии, презентации фильмов и многое другое.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, фестиваль уже давно полюбился жителям региона, и важно, чтобы в городах и районах области было организовано как можно больше фестивальных площадок.