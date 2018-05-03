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Тульские каратисты привезли с соревнований 15 медалей

Тульские каратисты привезли с соревнований 15 медалей

В Троицке Московской области прошли чемпионат и первенство ЦФО РФ по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина сётокан).

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 13 регионов.
Сборная команда Тульской области также приняла участие в состязаниях. Наиболее высокий результат показали каратисты из центра «Дракон» (руководитель Антон Кондратьев).

Наши спортсмены завоевали 15 наград. Чемпионкой ЦФО в кумитэ среди женщин стала Ольга Еремеева. А мужчины завоевали 2-е место в командном кумитэ (Алексей Козырьков, Максим Авдошин, Максим Полохин).
В индивидуальном первенстве ЦФО серебро завоевали Валерия Самоходкина, Максим Саламатин, Дмитрий Старосельцев. А Анастасия Борисова привезла сразу две серебряные медали – по девушкам и по юниоркам. Обладателями бронзы стали Елизавета Абрамова, Дарья Кравченко, Карина Невская, Алексей Козырьков, Илья Гришин, Антон Коробов.

В командном кумитэ третьи места заняли команды мальчиков 12-13 лет (Николай Кирович, Максим Саламатин, Илья Гришин) и команда юношей 16-17 лет (Максим Кисткин, Константин Слипченко, Максим Барышников).

Победителей и призеров подготовили Антон Кондратьев (главный тренер сборной Тульской области), Василий Стрекалов, Элман Сафаров, Вадим Фетисов, Любовь Самсонова, Екатерина Чуркина, Ксения Сорокина, Максим Авдошин.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:46 +1
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