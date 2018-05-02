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В Тульской области почтили память Матроны Себинской-Московской
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области почтили память Матроны Себинской-Московской

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы.

2 мая в селе Себино Кимовского района прошли торжества в честь празднования 19-летия канонизации Матроны Себинской-Московской.   Почтить память Святой старицы приехали сотни людей из Тульской области и других регионов страны.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы. Затем состоялись крестный ход и возложение цветов к памятнику старицы.

Заместитель председателя правительства региона Марина Левина отметила, что Себино преображается, возрождаются древние традиции и возникают новые. При поддержке губернатора Алексея Дюмина и благословения Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия построены купель и источник на берегу реки Мокрая Табола, благоустроена территория, отремонтированы дороги.

В рамках торжеств также прошел пленэр-вернисаж, проводились специальные экскурсии по музею Матроны. Для всех гостей Себино в этот памятный день состоялся концерт духовной музыки в исполнении хора Тульской областной филармонии.

 

Себино располагается в 11 километрах от Куликова Поля – это малая родина святой праведной Матроны Московской. Именно здесь в многодетной семье в 1881 году родилась Матрона Дмитриевна Никонова. Как повествует житие, еще в юном возрасте она принимала паломников в сельском доме родителей до переезда в Москву (в 1925 году). От этого местные жители называют святую старицу Матроной Себинской.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:16 +5
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