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Туляков приглашают на День джаза

Туляков приглашают на День джаза

Он пройдет 30 апреля в Выставочном зале.

30 апреля в Туле в Выставочном зале отметят День джаза. Гостей ждут джазовые композиции от коллектива театрально-концертного центра «Эрмитаж» «Билет на М.А.Р.С.»

В составе джаз-бенда:

  • Анастасия Маркова — вокал

  • Владимир Мазин — саксофон

  • Сергей Фиалковский — гитара

  • Андрей Денисов — клавишные

  • Михаил Тюрин — бас-гитара

  • Роман Александров — ударные

Начало концерта в 16.00. Возрастная категория 0+.

Стоимость посещения: по цене входного билета в экспозицию.

Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, телефон: (4872) 56-09-92.

Подробности на сайте и в группах Vk, FB, Instagram, а также в Twitter.

 

В 2012 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение создать Международный день джаза. С тех пор его ежегодно отмечают в последнюю субботу апреля в каждом уголке планеты.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:22 +2
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