Туляков приглашают на День джаза

30 апреля в Туле в Выставочном зале отметят День джаза. Гостей ждут джазовые композиции от коллектива театрально-концертного центра «Эрмитаж» «Билет на М.А.Р.С.»

В составе джаз-бенда:

Анастасия Маркова — вокал

Владимир Мазин — саксофон

Сергей Фиалковский — гитара

Андрей Денисов — клавишные

Михаил Тюрин — бас-гитара

Роман Александров — ударные

Начало концерта в 16.00. Возрастная категория 0+.

Стоимость посещения: по цене входного билета в экспозицию.

Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, телефон: (4872) 56-09-92.

Подробности на сайте и в группах Vk, FB, Instagram, а также в Twitter.

В 2012 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение создать Международный день джаза. С тех пор его ежегодно отмечают в последнюю субботу апреля в каждом уголке планеты.