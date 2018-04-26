Туляков приглашают на День джаза
Он пройдет 30 апреля в Выставочном зале.
30 апреля в Туле в Выставочном зале отметят День джаза. Гостей ждут джазовые композиции от коллектива театрально-концертного центра «Эрмитаж» «Билет на М.А.Р.С.»
В составе джаз-бенда:
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Анастасия Маркова — вокал
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Владимир Мазин — саксофон
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Сергей Фиалковский — гитара
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Андрей Денисов — клавишные
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Михаил Тюрин — бас-гитара
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Роман Александров — ударные
Начало концерта в 16.00. Возрастная категория 0+.
Стоимость посещения: по цене входного билета в экспозицию.
Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, телефон: (4872) 56-09-92.
Подробности на сайте и в группах Vk, FB, Instagram, а также в Twitter.
В 2012 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение создать Международный день джаза. С тех пор его ежегодно отмечают в последнюю субботу апреля в каждом уголке планеты.