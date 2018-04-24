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Видео: нарушитель на Volkswagen Golf чуть не устроил ДТП на улице Октябрьской
Кадр из видео Виталия Карева

Видео: нарушитель на Volkswagen Golf чуть не устроил ДТП на улице Октябрьской

Водитель иномарки проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Во вторник, примерно в 14.40, на пересечении улиц Октябрьской и Максима Горького водитель Volkswagen Golf едва не спровоцировал серьёзную аварию, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение зафиксировал видеорегистратор встречного автомобиля, водитель которого поворачивал налево и решил пропустить «торопыгу». Несоблюдение элементарных правил безопасности и ненужная спешка могли стать причиной лобового столкновения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +1
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нарушение ПДДпроехал на красный сигнал светофораопасное вождение
Место
Тулаулица Октябрьская

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