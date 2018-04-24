Видео: нарушитель на Volkswagen Golf чуть не устроил ДТП на улице Октябрьской

Кадр из видео Виталия Карева

Во вторник, примерно в 14.40, на пересечении улиц Октябрьской и Максима Горького водитель Volkswagen Golf едва не спровоцировал серьёзную аварию, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение зафиксировал видеорегистратор встречного автомобиля, водитель которого поворачивал налево и решил пропустить «торопыгу». Несоблюдение элементарных правил безопасности и ненужная спешка могли стать причиной лобового столкновения.