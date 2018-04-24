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Алексей Дюмин поручил отремонтировать трибуны кимовского стадиона
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил отремонтировать трибуны кимовского стадиона

Обновлённый спортивный объект планируется ввести в эксплуатацию в июле.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его помощник Сергей Лигай встретился с жителями Кимовска, чтобы обсудить ход ремонта трибун и помещений городского стадиона. Реконструкция трибуны началась в 2013 году, однако позже было выявлено несоответствие проектно-сметной документации действующему законодательству. Из-за этого объект не был введен в эксплуатацию.

В ноябре прошлого года жители Кимовска обратились к Алексею Дюмину с просьбой помочь им привести стадион в порядок. Была создана рабочая группа для устранения замечаний, выявленных инспекцией по государственному архитектурно-строительному надзору.

Сергей Лигай сообщил, что подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ, которые позволят сдать объект в эксплуатацию. Найден инвестор, и выделения бюджетных средств для реализации проекта не потребуется, ремонтные работы уже идут.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле. Это позволит возобновить тренировки секции лёгкой атлетики, а также использовать отремонтированные помещения для размещения спортсменов во время спортивных и праздничных мероприятий. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +3
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