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В Алексине суд на две недели закрыл кафе-бар

В Алексине суд на две недели закрыл кафе-бар

В заведении выявлены серьёзные нарушения санитарных норм.

На основании информации полученной из полиции «Алексинский», территориальным отделом Управления Роспотребнадзора проведено административное расследование в отношении владельца одного из городских кафе-баров.

В результате проверки выяснилось, что площади помещений не обеспечивают поточность технологического процесса приготовления продукции, а кафе не оборудовано обособленной системой вентиляции.

Кроме того, туалетная комната для посетителей и персонала находится рядом со складом продуктов, а в кухонной зоне не оборудованы моечные ванны и раковины с горячей и холодной водой.

Дело об административном правонарушении было передано на рассмотрение по подведомственности в Алексинский городской суд. В результате владельцу кафе-бара назначено наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 15 суток.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 0
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Место
Тульская областьАлексин

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