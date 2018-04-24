Какие дома в Туле будут обесточены 25 апреля
С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые работы.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Мира, 14-26 (чётн.),
- пер. Гусеничный, 3-22,
- пер. Стандартный, 3, 9, 5,
- ул. Белкина, 2, 4, 8-б, 4-б, 9, 15, 21,
- Новомосковское шоссе, 6, 16,
- ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
- ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
- ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
- ул. Тульского рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 3-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. Шота Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- ул. Болдина, 27, 29, 43, 45, 51-55, 97 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн),
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- Мясново: ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 6-24-в (чётн.),
- ул. Переходная, 4, 5, 6,
- ул. Планерная, 2,
- ул. В. Краснослободская, 31-61-б (нечётн.), 46-72 (чётн.),
- пр-д Клинской, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а,
- ул. Н. Краснослободская, 2-е,
- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.),
- 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
- 13-й пр-д, 17-19,
- 19-й пр-д, 1,
- п. Октябрьский: ул. Киреевская, 10, 13-29,
- ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 16, 18, 15-21 (нечётн.).
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