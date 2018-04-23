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В ЦПКиО имени Белоусова упавшее дерево придавило случайных прохожих

В ЦПКиО имени Белоусова упавшее дерево придавило случайных прохожих

Для извлечения пострадавших пришлось распилить ствол. Пенсионеров доставили в больницу.

Как стало известно Myslo, в ЦПКиО имени Белоусова около 18.00 сухое дерево рухнуло на случайных прохожих. Инцидент произошёл недалеко от паркового кафе «Солнышко».

Пострадали двое пенсионеров – мужчина и женщина, до прибытия медиков и спасателей им оказывали помощь сотрудники заведения.

По словам очевидцев, упавшее дерево было старым и сухим, сильного ветра во время падения не было. Мужчина получил перелом руки, женщине тоже потребовалась медицинская помощь, они оба доставлены в медучреждение.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +5
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