В ЦПКиО имени Белоусова упавшее дерево придавило случайных прохожих

Как стало известно Myslo, в ЦПКиО имени Белоусова около 18.00 сухое дерево рухнуло на случайных прохожих. Инцидент произошёл недалеко от паркового кафе «Солнышко».

Пострадали двое пенсионеров – мужчина и женщина, до прибытия медиков и спасателей им оказывали помощь сотрудники заведения.

По словам очевидцев, упавшее дерево было старым и сухим, сильного ветра во время падения не было. Мужчина получил перелом руки, женщине тоже потребовалась медицинская помощь, они оба доставлены в медучреждение.