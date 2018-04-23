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В Тульской области на трассе «Крым» будет затруднено движение

В Тульской области на трассе «Крым» будет затруднено движение

В регионе начался капремонт дорожного покрытия. На время работ на двух участках введут реверсивное движение.

С 20 апреля подведомственное «Росавтодору» ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» начало ремонтные работы ряда участков трассы «Крым» в Тульской области. Согласно заключенному контракту в середине августа будет завершен ремонт восьми километров трассы в Чернском районе.

На объекте восстановят верхний слой дорожного покрытия, нанесут горизонтальную разметку, организуют водоотвод с проезжей части, укрепят обочины, установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки.

Кроме того, 20 апреля начался капитальный ремонт еще одного участка – с 131 по 157 километр трассы в Заокском и Ленинском районах. Там проведут усиление дорожной одежды, ремонт транспортной развязки, элементов обустройства, также будут отремонтированы старые и построены новые водопропускные трубы.

Обновленный участок автомагистрали введут в эксплуатацию осенью 2019 года. На время производства работ на всех объектах будет введено реверсивное движение с помощью светофоров и регулировщиков. Скорость движения транспортных средств ограничат до 50 км/ч. В связи со строительством новых труб устроят временные объезды.

ФКУ Упрдор «Москва – Харьков» просит водителей заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек, быть особо внимательными и осторожными при проезде ремонтных участков, соблюдать требования временных дорожных знаков.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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