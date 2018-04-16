В Туле полицейские изъяли у мужчины 100 таблеток «клубного наркотика»

Также в машине у подозреваемого найден «полуфабрикат» для изготовления наркотических средств.

В ночь с 13 на 14 апреля сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД пресечена преступная деятельность 36-летнего жителя областного центра. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Мужчину задержали в поселке Октябрьский Зареченского района после возвращения из Москвы. При досмотре автомобиля подозреваемого в присутствие понятых было изъято около 100 таблеток наркотического средства «МДМА» (так называемый «клубный наркотик»).

Кроме того, в машине находилось три литра жидкости, которая может быть использована для изготовления наркотических средств. Для детальной экспертизы она направлена в ЭКЦ УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».