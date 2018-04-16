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Тульские энергетики завершили подготовку к пожароопасному периоду

Тульские энергетики завершили подготовку к пожароопасному периоду

Специалисты «Тулэнерго» приняли участие в учениях и начали разъяснительную работу с населением.

В районах электрических сетей проведены внеочередные осмотры подстанций и линий электропередачи. Выполнена распашка земли по периметру подстанций, не имеющих бетонного ограждения. Трассы линий электропередачи расчищены от растительности, сухой травы и мусора.

Энергетики заранее проверили состояние, дорог ведущих к источникам воды, работоспособность пожарных гидрантов. Внимание также уделялось укомплектованности подстанций первичными средствами пожаротушения и исправности противопожарной техники.

Сотрудники, работающие в лесных массивах и на подстанциях, совместно со спасателями провели учения по отработке действий, необходимых для тушения пожаров и прошли необходимые инструктажи.

Специалисты «Тулэнерго» совместно с главами муниципалитетов и руководителями сельхозпредприятий проводят разъяснительную работу с населением и напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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