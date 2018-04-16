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Какие улицы Тулы будут обесточены 17 апреля

Какие улицы Тулы будут обесточены 17 апреля

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Дмитрия Ульянова, 2,
  • п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.); 1-а-11 (нечётн.),
  • Венёвское шоссе, 4,
  • п. Станционный, 1-49,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 71-95,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 112, 116, 118-а, 120-162-а,
  • ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,
  • Ханинский пр-д, 27, 25, 29, 23-а, 6-а, 6,
  • Одоевское шоссе, 69,
  • ул. Рязанская, 7, 7-а, 5-а,
  • пр-т Ленина, 95,
  • ул. Обручева, 2,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 26,
  • ул. Генерала Горшкова, 26,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й – 4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Шевченко, 38-48 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
  • ул. Циолковского, 20, 53,
  • ул. Щорса, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57,
  • ул. Фурманова, 3-10,
  • ул. Циолковского, 36-56 (чётн.), 65-75 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.),
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18,
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Котовского, 1-16,
  • п. Октябрьский: ул. Киреевская, 10, 13-29,
  • ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 16, 18, 15-21 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 1-в,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +2
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