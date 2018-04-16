В Тульской области грузовик столкнулся с поездом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

15 апреля в 23.10 на 343-м км перегона Ефремов-Лобаново Тульского региона МЖД водитель грузового автомобиля, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на пути перед близко идущим грузовым поездом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, подал звуковой и световой сигналы, но расстояние было недостаточным, и столкновения не удалось избежать. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работала оперативная группа Ефремовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.