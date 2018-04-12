Жители поселка Ленинский: «Новый газопровод опасен для целой улицы!»

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратились жители улицы Восточной в поселке Ленинский Большой Тулы. Они рассказали, что в середине февраля 2018 года на их улице начали прокладывать воздушный газопровод. Разместили его прямо под ЛЭП 0.4 Кв. В нарушение всех правил и норм!

Жители возмущены: электролиния старая, провода перехлестываются от ветра, а значит, такое соседство коммуникаций может быть просто опасно для жизни.

Людмила Столбова – Газ на нашей улице есть уже очень давно, труба проходит в земле. А строить воздушный газопровод решил дачник, который совсем недавно построил здесь дом. Сначала он просто хотел сделать врезку в нашу трубу, но раскопал траншею так, что чуть не повредил все коммуникации. А теперь на нас свалилась новая беда. Мало того, что газопровод стоит почти вплотную к заборам, так еще и прямо под проводами. Если вдруг один из них упадет на трубу, мы все тут взлетим на воздух!

Кстати, согласно «Общим положениям по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб...», расстояние между газовой трубой и электрокабелем при минимальных значениях давления газа в трубе и напряжения в сети должно быть 1 метр!

Жители считают, что подключаться новым домам следовало с другой стороны, и как раз там есть для этого возможность. Но слушать их никто не хочет.

Тамара Семендяева – Мы не хотим жить на пороховой бочке! Обращаемся в АО «Газпром газораспределение Тула» (генеральный директор Воробьев Н. Ю.), а нас там даже слушать не хотят. И сотрудники, которые приезжают прокладывать новую трубу, нам ничего не объясняют. У них на руках даже нет разрешения и плана наших коммуникаций. Почему к нам такое отношение со стороны газовиков, непонятно.

Спор жителей и газовой службы длится уже год. Но прийти к мирному решению проблемы пока так и не удалось.

Сергей Андреев – Всё это тянется с мая 2017 года. Неужели это может быть нормой, если даже невооруженным глазом видно опасное соседство газовой трубы и электрических проводов! Мы всеми силами стараемся защитить свои права на безопасное проживание. Сейчас нам наконец удалось добиться проверки от прокуратуры. Работа по монтажу трубы на несколько дней приостановлена. Но надолго ли? Сомневаемся...

Жители улицы Восточной готовы стоять до последнего и хотят, чтобы ситуация получила широкую огласку. Они просят рассматривать публикацию в СМИ как официальное обращение к властям региона.