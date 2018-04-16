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Тульские пожарные совершили 476 выездов на тушение сухой травы

Тульские пожарные совершили 476 выездов на тушение сухой травы

На оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили пожароопасную обстановку в регионе.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий сообщил, что сотрудники пожарной охраны выезжали на тушение сухой растительности 476 раз. Ещё 435 выездов было проведено для тушения мусора.

Всплеск вызовов наблюдался в период с 12 по 15 апреля в Туле, а также в Алексинском, Киреевском, Щекинском, Ефремовском и Суворовском районах. С 9 апреля сотрудники регионального Госпожнадзора составили 83 протокола об административных правонарушениях.

Алексей Дюмин отметил, что из-за повышения риска возникновения пожаров главам муниципалитетов необходимо организовать постоянный мониторинг ситуации на своих территориях: контролировать соблюдение запрета на пал сухой травы и сжигание мусора, постоянно информировать жителей о требованиях и мерах пожарной безопасности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
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