В Туле загорелось кладбище

Кадр из видео.

15 апреля примерно в 12 часов в Туле загорелось поле возле Судаковского кладбища. Огонь быстро распространялся и перекинулся на кладбище. Как результат — сгорели несколько могил.

Видео пожара в редакцию Myslo прислал очевидец Владимир.

А вот результат пожара:

Отметим, что в Тульской области установился пожароопасный период. С 8 апреля пожарно-спасательными подразделениями было осуществлено более 100 выездов на тушение травы.

Только за 12 апреля сотрудники МЧС выезжали 56 раз на подобные возгорания.

Основное количество выездов спасательных служб на тушение травы и мусора зафиксировано в городских округах Тула, Алексин, а также Ефремовском и Щекинском районых.

Горение травы может быстро распространиться на большие площади, перекинуться на лесные массивы, а также на жилые строения.

Неконтролируемое горение может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду.

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, сектор координации деятельности ГО и ЧС администрации города Тулы рекомендует:

В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми; На садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию; Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т. д. ); Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их; Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов — 112).

Прошлогодняя трава — не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы. После пала успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5−6 лет, а часто не восстанавливается вообще! Пал сухой травы приводит к лесным и торфяным пожарам.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 3 000 руб.

на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.

на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;

на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей;

на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.

Если видите начинающийся пал — остановитесь и примите меры. Группой людей пал потушить несложно — сначала необходимо потушить небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идти в ряд вдоль линии огня так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбивать пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идут сзади, следят, чтобы трава снова не загорелась и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь — закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной — не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения 101 или 112, опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.