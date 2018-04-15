новости
новости
Регистрация
В Алексине прошел чемпионат России по бочче
Фото Дмитрия Чербы.

В Алексине прошел чемпионат России по бочче

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

В Алексине прошел 10-й юбилейный чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина — бочча). Соревнования прошли на базе РУТБ «Ока».

Спортсмены разыграли медали в семи видах программы: четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (ВС1, ВС2, ВС3, ВС4), один — в тройке (ВС1/ВС2) и два в парах (ВС3, ВС4).

За награды боролись 100 спортсменов из 23 регионов страны.

Результаты соревнований будут позже. А пока предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж с чемпионата!

 

Бочча — уникальный параолимпийский вид спорта, в котором соревнуются только инвалиды-колясочники со значительными поражениями опорно-двигательного аппарата.

Это игра похожа одновременно на боулинг и петанк, но абсолютных аналогов этому виду спорта нет.

Бочча — это игра на точность. Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить меньший шар, паллино (pallino, иногда boccino). После этого каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь, чтобы их шары были как можно ближе к паллино.

Галерея
Чемпионат России по бочче, Фото: 1
Чемпионат России по бочче, Фото: 2
Чемпионат России по бочче, Фото: 3
Чемпионат России по бочче, Фото: 4
Чемпионат России по бочче, Фото: 5
Чемпионат России по бочче, Фото: 6
Чемпионат России по бочче, Фото: 7
Чемпионат России по бочче, Фото: 8
Чемпионат России по бочче, Фото: 9
Чемпионат России по бочче, Фото: 10
Чемпионат России по бочче, Фото: 11
Чемпионат России по бочче, Фото: 12
Чемпионат России по бочче, Фото: 13
Чемпионат России по бочче, Фото: 14
Чемпионат России по бочче, Фото: 15
Чемпионат России по бочче, Фото: 16
Чемпионат России по бочче, Фото: 17
Чемпионат России по бочче, Фото: 18
Чемпионат России по бочче, Фото: 19
Чемпионат России по бочче, Фото: 20
Чемпионат России по бочче, Фото: 21
Чемпионат России по бочче, Фото: 22
Чемпионат России по бочче, Фото: 23
Чемпионат России по бочче, Фото: 24
Чемпионат России по бочче, Фото: 25
Чемпионат России по бочче, Фото: 26
Чемпионат России по бочче, Фото: 27
Чемпионат России по бочче, Фото: 28
Чемпионат России по бочче, Фото: 29
Чемпионат России по бочче, Фото: 30
Чемпионат России по бочче, Фото: 31
Чемпионат России по бочче, Фото: 32
Чемпионат России по бочче, Фото: 33
Чемпионат России по бочче, Фото: 34
Чемпионат России по бочче, Фото: 35
Чемпионат России по бочче, Фото: 36
Чемпионат России по бочче, Фото: 37
Чемпионат России по бочче, Фото: 38
Чемпионат России по бочче, Фото: 39
Чемпионат России по бочче, Фото: 40
Чемпионат России по бочче, Фото: 41
Чемпионат России по бочче, Фото: 42
Чемпионат России по бочче, Фото: 43
Чемпионат России по бочче, Фото: 44
Чемпионат России по бочче, Фото: 45
Чемпионат России по бочче, Фото: 46
Чемпионат России по бочче, Фото: 47
Чемпионат России по бочче, Фото: 48
Чемпионат России по бочче, Фото: 49
Чемпионат России по бочче, Фото: 50
Чемпионат России по бочче, Фото: 51
Чемпионат России по бочче, Фото: 52
Чемпионат России по бочче, Фото: 53
Чемпионат России по бочче, Фото: 54
Чемпионат России по бочче, Фото: 55
Чемпионат России по бочче, Фото: 56
Чемпионат России по бочче, Фото: 57
Чемпионат России по бочче, Фото: 58
Чемпионат России по бочче, Фото: 59
Чемпионат России по бочче, Фото: 60
Чемпионат России по бочче, Фото: 61
Чемпионат России по бочче, Фото: 62
Чемпионат России по бочче, Фото: 63
Чемпионат России по бочче, Фото: 64
Чемпионат России по бочче, Фото: 65
Чемпионат России по бочче, Фото: 66
Чемпионат России по бочче, Фото: 67
Чемпионат России по бочче, Фото: 68
Чемпионат России по бочче, Фото: 69
Чемпионат России по бочче, Фото: 70
Чемпионат России по бочче, Фото: 71
Чемпионат России по бочче, Фото: 72
Чемпионат России по бочче, Фото: 73
Чемпионат России по бочче, Фото: 74
Чемпионат России по бочче, Фото: 75
Чемпионат России по бочче, Фото: 76
Чемпионат России по бочче, Фото: 77
Чемпионат России по бочче, Фото: 78
Чемпионат России по бочче, Фото: 79
Чемпионат России по бочче, Фото: 80
Чемпионат России по бочче, Фото: 81
Чемпионат России по бочче, Фото: 82
Чемпионат России по бочче, Фото: 83
Чемпионат России по бочче, Фото: 84
Чемпионат России по бочче, Фото: 85
Чемпионат России по бочче, Фото: 86
Чемпионат России по бочче, Фото: 87
Чемпионат России по бочче, Фото: 88
Чемпионат России по бочче, Фото: 89
Чемпионат России по бочче, Фото: 90
Чемпионат России по бочче, Фото: 91
Чемпионат России по бочче, Фото: 92
Чемпионат России по бочче, Фото: 93
Чемпионат России по бочче, Фото: 94
Чемпионат России по бочче, Фото: 95
Чемпионат России по бочче, Фото: 96
Чемпионат России по бочче, Фото: 97
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:11 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
боччаинвалидыспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле загорелось кладбище
В Туле загорелось кладбище
В Туле светофор скрыли от водителей за столбом
В Туле светофор скрыли от водителей за столбом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.