В Алексине прошел чемпионат России по бочче

Фото Дмитрия Чербы.

В Алексине прошел 10-й юбилейный чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина — бочча). Соревнования прошли на базе РУТБ «Ока».

Спортсмены разыграли медали в семи видах программы: четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (ВС1, ВС2, ВС3, ВС4), один — в тройке (ВС1/ВС2) и два в парах (ВС3, ВС4).



За награды боролись 100 спортсменов из 23 регионов страны.



Результаты соревнований будут позже. А пока предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж с чемпионата!

Бочча — уникальный параолимпийский вид спорта, в котором соревнуются только инвалиды-колясочники со значительными поражениями опорно-двигательного аппарата.

Это игра похожа одновременно на боулинг и петанк, но абсолютных аналогов этому виду спорта нет.

Бочча — это игра на точность. Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить меньший шар, паллино (pallino, иногда boccino). После этого каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь, чтобы их шары были как можно ближе к паллино.