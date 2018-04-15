Яму на Красноармейском проспекте в Туле заделают в кратчайшие сроки

Фото Алексея Пирязева.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее Myslo писал о яме, которая в очередной раз появилась на Красноармейском проспекте между домами №20 и 16.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию:

- С организацией, проводившей разрытие для устройства коммуникаций, ведётся претензионная работа. Данный объект взят на контроль, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис « Тула — без ям! », где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.

Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.