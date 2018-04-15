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Яму на Красноармейском проспекте в Туле заделают в кратчайшие сроки
Фото Алексея Пирязева.

Яму на Красноармейском проспекте в Туле заделают в кратчайшие сроки

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее Myslo писал о яме, которая в очередной раз появилась на Красноармейском проспекте между домами №20 и 16. 

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Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 1
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 2
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 3
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 4
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 5
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 6
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 7
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 8
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 9
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 10
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В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию:

- С организацией, проводившей разрытие для устройства коммуникаций, ведётся претензионная работа. Данный объект взят на контроль, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

 
Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис «Тула — без ям!», где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.
 
Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:37 0
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