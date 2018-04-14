Погода в Туле 15 апреля: до 17 градусов тепла, облачно и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность.

Без осадков, ветер южный и юго-западный, умеренный – до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -2 до +3 градусов, днём – до +17 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.