В Киреевском районе ночью сгорела «Газель»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось ликвидировать пожар за несколько минут.

Ранним утром 14 апреля, в 5.30, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», находящегося в деревне Чёрная Грязь Киреевского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50. По прибытии на место происшествия, в 5.45, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен за три минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия автомобиль выгорел изнутри, оплавились колеса. Причина возгорания устанавливается.