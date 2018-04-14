Жители улицы М. Горького в Туле жалуются на огромную яму на дороге

Фото Алексея Пирязева

В частном секторе на улице М. Горького, рядом с домом № 252, автомобилисты вынуждены объезжать дорогу по обочине. Причиной тому стала огромная яма глубиной около 30 сантиметров.

Попав в такую ловушку, самостоятельно выбраться на дорогу смогут только внедорожники, владельцам более низких и маломощных машин придётся раскошелиться на ремонт подвески.

В нескольких сотнях метров от опасного участка находится Алексинское шоссе, поэтому трафик здесь довольно оживлённый. Чтобы предупредить водителей проезжающих машин, местные жители соорудили импровизированный знак из двух старых покрышек.