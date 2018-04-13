За два года в Туле отремонтируют 128 участков дорог

Фото из архива Myslo.

13 апреля глава тульской администрации рассказал о плановом ремонте дорог в городе на ближайшие два года.

Так, в 2018 году ремонт будет вестись на 58 участках дорог. В это число вошли участки, которые находятся в наиболее изношенном состоянии, ремонтировались шесть и более лет назад.

По программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году асфальт заменят на 14 объектах автомобильных дорог общей площадью 317 000 кв. метров. Стоимость работ составит более 350 миллионов рублей. Работы по ремонту планируется начать 23 апреля, а завершить – 1 октября 2018 года. В первую очередь ремонтные работы начнутся на улицах Мосина и Скуратовской. Помимо асфальтового покрытия проезжей части на этих объектах специалисты подрядной организации нанесут дорожную разметку и отремонтируют тротуары.

Работы будут осуществляться в рамках трех программ:

приоритетный проект министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»;

муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения»;

программа «Народный бюджет».

Контроль за ремонтом будет осуществляться несколькими сторонами. Это и федеральные службы, и управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, и организации, которые проводят независимую экспертизу. Кроме того, в приемке будут принимать участие представители общественности.

В 2019 году ремонт дорог пройдет на 70 участках.

Среди наиболее крупных объектов – улица М. Горького, Набережная Дрейера, Бондаренко, Новотульская и др.

Список объектов формировался с учетом мнения жителей города.

Дороги, которые планируется отремонтировать в 2019 году, на картах отмечены красным.