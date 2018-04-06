Верховный суд оставил в силе приговор богородицкому ревнивцу, убившему четверых

35-летний Сергей Трофимов был осужден за то, что сжег четверых человек.

Осужденный к более чем 20 годам за поджог и убийство четверых человек Сергей Трофимов и его адвокат подали апелляцию на приговор в Верховный Суд Российской Федерации. 5 апреля суд проверил законность постановленного приговора и оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 20 декабря 2017 года Тульский областной суд вынес приговор 35-летнему Сергею Трофимову из Богородицка.

Трофимов признан виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве четверых человек общеопасным способом (сжег), покушении на убийство общеопасным способом, уничтожении и повреждении имущества путем поджога. Подробности истории здесь.

Суд установил, что 23 февраля 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения Трофимов дважды незаконно проникал через разбитое окно в дом его знакомого Ш., расположенный в Богородицке.

25 февраля 2017 года около 3 часов ночи Трофимов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к Ш. и своей жене, вновь пришел к дому Ш., где они в это время находились.

Увидев через окно дома свою жену и Ш., Трофимов на почве ревности и личной неприязни решил их убить.

С этой целью Трофимов поджог террасу дома, где расположена входная дверь в дом. Таким образом он лишил находившихся в доме людей, в том числе свою супругу, хозяина дома и еще трех человек (одна женщина и двое мужчин) возможности выбраться. После этого с места преступления Трофимов скрылся.

Находящиеся в доме жена осужденного и еще три человека отравились угарным газом и скончались на месте происшествия. Хозяин дома получил сильные ожоги, но смог выбраться из горящего дома.

В результате поджога сгорел дом и прилегающий к нему гараж с имуществом, повреждена часть соседнего дома. Собственникам причинен ущерб на общую сумму около 600 000 рублей.

Обвинение по уголовному делу поддерживала группа государственных обвинителей под руководством прокурора области Александра Козлова.

По совокупности преступлений, с учетом явки с повинной, суд приговорил Сергея Трофимова к 20 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В возмещение морального вреда потерпевшего суд взыскал с осужденного 300 000 рублей.